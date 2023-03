Kommentar: Der FC Bayern hat bei Nagelsmann gerade noch rechtzeitig die Reißleine gezogen!

Das Projekt Julian Nagelsmann (35) beim FC Bayern ist gescheitert. © Marius Becker/dpa

Zwei Niederlagen und drei Remis in zehn Ligaspielen: Die Bilanz von Nagelsmann im neuen Jahr war alles andere als Bayern-like. Neun Punkte Vorsprung hatten die Münchner noch vor der WM in Katar auf Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund; nun rangiert der deutsche Serien-Meister auf Platz zwei.

Der Zeitpunkt der Nagelsmann-Entlassung sorgt bei einigen trotzdem für Verwunderung und Kritik. Schließlich steht in einer Woche mit dem Liga-Gipfel gegen den BVB das wohl entscheidende Spiel um die Meisterschaft an. Zudem hat der FC Bayern die Viertelfinals im DFB-Pokal und in der Champions League vor der Brust.

Meiner Meinung nach haben die Bayern-Bosse aber noch gerade rechtzeitig die Reißleine gezogen! Mit Thomas Tuchel (49) kommt ein Cheftrainer für die großen Siege. Tuchel wird dafür sorgen, dass das Sportliche wieder im Mittelpunkt steht. Bei Undiszipliniertheiten ist der Ex-BVB-Coach rigoros.

Nagelsmann hingegen versuchte es mit der langen Leine. "Ich bin ein Trainer, der nicht allzu viel Regeln außenrum vorgibt", sagte er über sich. Einige Spieler sahen das wohl als Einladung: Für Leroy Sané (27) waren fixe Treffpunkte nur Empfehlungen und Serge Gnabry (27) glänzte mit High-Fashion-Outfits statt mit starken Auftritten auf dem Platz.