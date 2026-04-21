Kompany jetzt auch TV-Experte bei WM? So reagiert der Bayern-Coach

München - WM-Einsatz oder Familienfrieden? Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany (40) hat belustigt auf die Idee reagiert, er könnte im Sommer als TV-Experte bei der Fußball-Weltmeisterschaft arbeiten.

Vincent Kompany (40) macht lieber Urlaub, als TV-Experte zu sein. © Tom Weller/dpa

"Keine Chance, keine Chance", sagte der Belgier und verwies sofort auf private Verpflichtungen. "Was soll ich als TV-Experte in meinem Urlaub? Dann habe ich nächstes Jahr keine Familie mehr in München. Gar keine Chance!"

Die britische Zeitung "Daily Mail" hatte zuvor berichtet, dass sich unter anderem die BBC und ITV um Kompany als Experten bemüht hätten.

Die Sender zeigen die WM-Partien in Großbritannien und hatten gehofft, dank Kompany unter anderem Interessantes über England-Kapitän Harry Kane zu erfahren.