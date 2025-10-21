Kompany verlängert vorzeitig beim FC Bayern: "Der Boss bleibt"

München - Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Vincent Kompany (39) vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

Vincent Kompany (39) bleibt dem FC Bayern als Trainer erhalten. © Sven Hoppe/dpa

Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister drei Tage nach dem 2:1 gegen Borussia Dortmund bekannt. Der bisherige Kontrakt des Belgiers galt bis zum Sommer 2027.

"Der Boss bleibt", hieß es in einem Post des Vereins. "Die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany ist ein starker Vertrauensbeweis des Vereins nach seiner bisher großartigen Arbeit, zudem ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Stabilität beim FC Bayern", sagte Präsident Herbert Hainer (71) in einer Mitteilung.

"Vincent Kompany genießt bei den Spielern, in der Clubführung und bei den Fans große Wertschätzung." Mit sieben Ligasiegen gelang den Münchnern ein perfekter Saisonstart.

Laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) habe Kompany "den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen". Sportvorstand Max Eberl (52) sagte über den Chefcoach: "Er ist eine Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Club vereint, und wir wollen mit ihm langfristig etwas entwickeln."