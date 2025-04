Max Eberl beim FC Bayern unter Druck: Fliegt der Sportvorstand nach der Saison?

Alles in allem hätten die Verhandlungen zu lange gedauert und auch zu viel Geld verschlungen, heißt es weiter. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Roten genau auf die Finanzlage achten müssen.

Christoph Freund (47, l.) könnte seine Nachfolge antreten. © David Inderlied/dpa

Auch die Tatsache, dass der 51-Jährige vertraglich vorgesehen noch (mindestens) bis Sommer 2027 seine Arbeit an der Säbener Straße verrichten soll, festigt seine Zukunft als Sportvorstand angesichts der Diskussionen um seine Person eher bedingt.

Eberl selbst will davon allerdings zumindest nach außen hin wenig bis gar nichts wissen. "Tatsächlich kriege ich das gar nicht so mit", erklärte er am Donnerstag bezüglich der besagten Spekulationen.

"Es wird mir zugetragen, wenn ich mich auf eine PK vorbereite", so Eberl, dessen Fokus aber nur "auf Bayern München und auf die letzten Saisonwochen gerichtet" sei. Die Kritik sei auch keineswegs neu.

Mit dieser würde er seit Beginn des Engagements konfrontiert. "Es ist keine One-Man-Show, wir treffen Entscheidungen zusammen. Ich versuche, meinen Job so gut wie möglich zu machen, für den größtmöglichen Erfolg, das steht über allem. Alles andere kann ich nicht beeinflussen", machte Eberl klar.

Als potenzieller Nachfolger für den gebürtigen Bogener wird übrigens Sportdirektor Christoph Freund (47) ins Spiel gebracht. Dieser gelte laut dem Bericht bei der Führungsetage als "loyaler Teamplayer", er sei "kommunikativ stark, hochprofessionell".

Im Hinterkopf sollen weitere Namen herumschwirren: Ralf Rangnick (66) und Mario Gomez (39). Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg ist Markus Krösche (44), der bei Eintracht Frankfurt herausragende Arbeit verrichtet, ein Kandidat.