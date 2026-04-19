Mit Kakadu, aber ohne Weißbierdusche: So feiern die Meister-Bayern

München - Der FC Bayern hat mit einem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Sonntag die Meisterschaft vorzeitig klargemacht. Ein besonderes Maskottchen durfte im Anschluss bei den Feierlichkeiten in der Allianz Arena nicht fehlen: ein Kakadu.

Leon Goretzka präsentiert den Kult-Kakadu. © KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Die Figur hatten die Titelverteidiger im vergangenen Jahr aus dem Münchner Restaurant Käfer stibitzt, als die Bayern dort den Titel feierten. Auch die weißen Meister-Shirts zierte ein Kakadu.

"Der hat schon die letztjährigen Feierlichkeiten dominiert. Der hat jetzt lange warten müssen, bis wir ihn wieder rausgelassen haben aus seinem Käfig", sagte Goretzka am DAZN-Mikrofon. "Er ist am Start. Er trinkt Champagner."

Auf die traditionelle Weißbier-Dusche verzichteten die Münchner. Denn: Die Saison ist noch nicht vorbei. Bereits am Mittwoch steht das DFB-Halbfinale bei Bayer Leverkusen an.

"Wir sind jetzt in einer Phase von dieser Saison, wo wir alle damit leben können, dass wir noch ein bisschen warten, bis wir feiern", hatte FCB-Trainer Vincent Kompany bereits vor dem Spiel gegen Stuttgart erklärt.

"Es ist extrem speziell. Gerade diese Saison spielen wir eine sehr gute Bundesliga-Saison. Die Art und Weise ist das Besondere.", sagte Joshua Kimmich zum 35. Meistertitel.