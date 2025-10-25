Mit Wahnsinns-Choreo und XXL-Pyroshow! FC Bayern feiert Sieg bei Bundesliga-Schlusslicht
Mönchengladbach - Der FC Bayern hat seine Pflichtaufgabe gegen Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach erfüllt. Im Duell bei den Fohlen setzte sich die Mannschaft von FCB-Chefcoach Vincent Kompany am heutigen Samstagnachmittag klar mit 3:0 durch, baut die beeindruckende Siegesserie damit auf 13 (!) Pflichtspiele aus.
Vor Anpfiff der Partie richtete sich der Blick vieler Zuschauer jedoch zunächst auf die Ränge, als die mitgereisten FCB-Fans ihr Team mit einer Wahnsinns-Choreografie begrüßten.
Mit dem Einlaufen der beiden Teams präsentierten die Anhänger über dem Gästeblock einen riesigen Banner, auf dem das Münchner Kindl in goldgeränderter schwarzer Kutte und angesteckter Zigarette im Mund zu sehen war. Dahinter prangerte ein gigantisches Transparent mit der Schriftzug "BAYERN".
Abgerundet wurde die eindrucksvolle Szenerie mit roten und weißen Fähnchen - und dem Einsatz von jeder Menge Pyrotechnik.
Mitglieder der Ultra-Szene fackelten Dutzende von roten Bengalos ab. Der daraus aufgestiegene Rauch waberte im Anschluss über den Rasen hinweg, ehe sich das Augenmerk der vor Ort anwesenden Zuschauer dann aber voll auf das Spiel richtete, das übrigens verspätet begann.
Auf dem Weg zum Stadion steckten die Bayern-Profis nämlich im Stau fest, die Partie wurde deshalb erst um 15.45 Uhr angepfiffen.
Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach! FC Bayern jubelt in Überzahl
In der ersten Viertelstunde hatten die Münchner das Match fest im Griff, taten sich offensiv gegen die tief stehenden Fohlen zunächst aber schwer - und agierten nach etwas über einer Viertelstunde gar mit einem Mann mehr.
Jens Castrop sah nämlich die Rote Karte (19.), nachdem er mit einer Grätsche und Sohle voraus in Luis Diaz hineingrätschte. Trotz der Überzahl blieben die Tore in der ersten Hälfte jedoch aus, sodass die Partie lange offen blieb.
Erst nach über einer Stunde gelang dem deutschen Rekordmeister dann aber schließlich durch Kapitän Joshua Kimmich (64.) der erste Treffer.
Wenig später erhöhte Raphael Guerreiro (69.) auf 2:0, ehe Nachwuchs-Star Lennart Karl (81.) mit einem Traumtor aus der Distanz den Schlusspunkt setzte.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München
Bundesliga, 8. Spieltag
Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0:3 (0:0)
Borussia Mönchengladbach: Nicolas - N. Elvedi, Sander, Diks - Castrop, Reitz (84. Fraulo), Y. Engelhardt, Netz (76. Ullrich) - Honorat (75. Scally), Stöger (84. Reyna) - Tabakovic (63. Machino)
Bayern München: Urbig - Boey (46. Guerreiro), Upamecano (46. Laimer), Kim, Bischof (82. Stanisic) - Kimmich, Goretzka - Olise, Kane, Luis Díaz (76. Karl) - Jackson (59. Gnabry)
Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)
Zuschauer: 54.042
Tore: 0:1 Kimmich (64.), 0:2 Guerreiro (69.), 0:3 Karl (81.)
Gelbe Karten: - / Upamecano (2), Luis Díaz (4), Bischof (1)
Rote Karten: Castrop (19./grobes Foulspiel) / -
Titelfoto: IMAGO / RHR-Foto