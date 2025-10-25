Mit Wahnsinns-Choreo und XXL-Pyroshow! FC Bayern feiert Sieg bei Bundesliga-Schlusslicht

Mönchengladbach - Der FC Bayern hat seine Pflichtaufgabe gegen Bundesliga -Schlusslicht Borussia Mönchengladbach erfüllt. Im Duell bei den Fohlen setzte sich die Mannschaft von FCB-Chefcoach Vincent Kompany am heutigen Samstagnachmittag klar mit 3:0 durch, baut die beeindruckende Siegesserie damit auf 13 (!) Pflichtspiele aus.

Die Bayern-Fans sorgten mit dieser Choreo für einen Gänsehaut-Moment. © IMAGO / RHR-Foto

Vor Anpfiff der Partie richtete sich der Blick vieler Zuschauer jedoch zunächst auf die Ränge, als die mitgereisten FCB-Fans ihr Team mit einer Wahnsinns-Choreografie begrüßten.

Mit dem Einlaufen der beiden Teams präsentierten die Anhänger über dem Gästeblock einen riesigen Banner, auf dem das Münchner Kindl in goldgeränderter schwarzer Kutte und angesteckter Zigarette im Mund zu sehen war. Dahinter prangerte ein gigantisches Transparent mit der Schriftzug "BAYERN".

Abgerundet wurde die eindrucksvolle Szenerie mit roten und weißen Fähnchen - und dem Einsatz von jeder Menge Pyrotechnik.

Mitglieder der Ultra-Szene fackelten Dutzende von roten Bengalos ab. Der daraus aufgestiegene Rauch waberte im Anschluss über den Rasen hinweg, ehe sich das Augenmerk der vor Ort anwesenden Zuschauer dann aber voll auf das Spiel richtete, das übrigens verspätet begann.

Auf dem Weg zum Stadion steckten die Bayern-Profis nämlich im Stau fest, die Partie wurde deshalb erst um 15.45 Uhr angepfiffen.