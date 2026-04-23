Musiala auf dem Weg zur Topform: "Jede Minute hilft ihm"

München/Leverkusen - Für Jamal Musiala (23) war der Einzug ins DFB-Pokalfinale mit dem FC Bayern München der nächste Schritt zurück zur Topform. Der Ausnahmefußballer kommt immer besser in Tritt.

Längst kein Nachwuchsstar mehr: Bayerns Mittelfeldspieler Jamal Musiala (23) findet nach seiner Verletzung zunehmend in seine alte Form zurück. © IBO OT / AFP

"Jamal war gut heute. Das war deutlich", lobte Trainer Vincent Kompany den 23-Jährigen nach dem 2:0 in Leverkusen. "Man kann sehen, dass seine Spielfreude langsam zurückkommt."

Als DJ war Musiala zudem gewissermaßen der Chef der Münchner Kabinenparty.

Auch auf dem Platz agierte er zuvor auffällig. Musiala bereitete das entscheidende Tor gegen Bayer Leverkusen von Harry Kane vor und hatte zahlreiche weitere Offensivaktionen.

"Er spielt in den letzten Wochen vom Gefühl her wieder befreit", beschrieb Kompany.

Das zeigte sich auch in den Zweikämpfen. Musiala scheute sie nicht, zog nicht zurück. Er fiel in Leverkusen auch durch großen Einsatz und Grätschen auf.