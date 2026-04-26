Ohne Guerreiro nach Paris: Bayern-Star verletzt sich vor Champions-League-Halbfinale
München - Raphaël Guerreiro (32) fehlt dem FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstag. Der 32-Jährige fällt vorerst aus, wie der Club aus München mitteilte.
Guerreiro habe sich beim Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.
Der Spitzenspieler, der den FC Bayern München im Sommer verlassen wird, stand bei der Generalprobe gegen Mainz in der Startelf. Dabei erlebte der frisch gekürte deutsche Meister eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.
Zur Pause lagen die Münchner bereits 0:3 zurück – drehten das Spiel nach dem Seitenwechsel jedoch noch eindrucksvoll zu einem 4:3-Sieg.
So eine Aufholjagd sieht man beim Rekordmeister wirklich nicht oft. Das letzte Mal, dass so etwas Ähnliches passiert ist, war am 18. September 1976 beim wilden 6:5 gegen den VfL Bochum. Damals standen noch Größen wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Uli Hoeneß auf dem Platz.
Max Eberl (52) nannte das Spiel gegen Mainz in ZDF-Sportstudio einen "sehr guten Push" für das kommende Halbfinal-Hinspiel. "Es gibt nichts Besseres, als mit solch einem Sieg in das Spiel zu gehen", so der Sportvorstand.
Das 4:3 sei ein "schönes Spiegelbild dessen gewesen, was wir in den letzten Monaten geschaffen haben. Es war ein Sieg der Moral, des Charakters. Das hat mich sehr beeindruckt."
Titelfoto: Tom Weller/dpa