Ohne Guerreiro nach Paris: Bayern-Star verletzt sich vor Champions-League-Halbfinale

München - Raphaël Guerreiro (32) fehlt dem FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstag. Der 32-Jährige fällt vorerst aus, wie der Club aus München mitteilte.

Raphaël Guerreiro (32) verletzte sich am Oberschenkel. © Tom Weller/dpa

Guerreiro habe sich beim Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

Der Spitzenspieler, der den FC Bayern München im Sommer verlassen wird, stand bei der Generalprobe gegen Mainz in der Startelf. Dabei erlebte der frisch gekürte deutsche Meister eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

Zur Pause lagen die Münchner bereits 0:3 zurück – drehten das Spiel nach dem Seitenwechsel jedoch noch eindrucksvoll zu einem 4:3-Sieg.

So eine Aufholjagd sieht man beim Rekordmeister wirklich nicht oft. Das letzte Mal, dass so etwas Ähnliches passiert ist, war am 18. September 1976 beim wilden 6:5 gegen den VfL Bochum. Damals standen noch Größen wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Uli Hoeneß auf dem Platz.