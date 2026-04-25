25.04.2026 17:32 Völlig irre Aufholjagd nach Mega-Rotation! Bayern liegen 0:3 zurück und schießen dann vier Tore

Der FC Bayern München rotiert acht Stammkräfte in Mainz aus der Mannschaft, liegt mit 0:3 zurück und startet dann eine völlig irre Aufholjagd.

Von Tina Hofmann

Mainz - Völlig irres Spiel! Nachdem der FC Bayern München auswärts beim 1. FSV Mainz 05 acht Stammkräfte rausrotierte und mit 0:3 zur Pause zurücklag, hat der Meister das Spiel in den zweiten 45 Minuten gedreht und am Ende mit 4:3 gewonnen.

Die Spieler des 1. FSV Mainz 05 bejubeln das 1:0 gegen den FC Bayern München. © Torsten Silz/dpa Nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale und vor dem Halbfinale in der Champions League warf Trainer Vincent Kompany die Rotationsmaschine an und das ging erst einmal ordentlich nach hinten los. Denn der Deutsche Meister lag nach den ersten 45 Minuten mit 0:3 zurück. Damit und aufgrund des Rückstandes vom FC St. Pauli in Heidenheim, hätten die Mainzer bei elf Punkten Vorsprung auf den 16. Platz den Klassenerhalt sicher gehabt. Doch dann riss sich der Rekordmeister zusammen und schoss in den zweiten 45 Minuten vier Tore, drei davon durch die Stars, die in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden. Eigentlich hätte der FCB gewarnt sein müssen, schließlich kassierte Coach Vincent Kompany vergangene Saison bei der 1:2-Niederlage am 14. Dezember 2024 die bislang einzige Auswärtspleite als Trainer des Rekordmeisters in der Bundesliga. FC Bayern München "Höre ich zum ersten Mal": Bayern dementiert Neuers Vertragsverlängerung Auch im Hinspiel gab es keinen Sieg, trennten sich im Dezember in der Allianz Arena beide Teams 2:2-Unentschieden. Trotzdem lief der FC Bayern zunächst ohne acht Stammkräfte nach dem Einzug ins Pokal-Endspiel auf. Dayot Upamecano und Joshua Kimmich standen gar nicht im Kader, Manuel Neuer, Josip Stanisic, Jonathan Tah, Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane saßen zunächst nur auf der Bank.

Zur Halbzeit wechselt der FC Bayern Harry Kane und Michael Olise ein, dann startet die Aufholjagd

Harry Kane (M.) traf zum 4:3 für den FC Bayern München. © Thomas Frey/dpa Dafür schenkte Kompany dem 18-jährigen Bara Sapoko Ndiaye sein Bundesliga-Debüt. Zudem ersetzten Jonas Urbig, Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson die geschonten Stammkräfte. Allesamt mussten in den ersten 45 Minuten mit ansehen, wie Mainz das Spiel machte und völlig verdient mit 3:0 führte. Erst traf Dominik Kohr nach 15 Minuten zum 1:0. Dann verhinderte Urbig mit drei Paraden nacheinander einen höheren Rückstand, ehe Paul Nebel in der 29. Minute erhöhte. Kurz vor der Pause markierte Sheraldo Becker dann sogar das 3:0. FC Bayern München Ab kommender Saison: FC Bayern München ändert Vereinsnamen auf allen Trikots Offenbar zu viel für Bayern-Coach Vincent Kompany, denn zur Halbzeit wechselte er Michael Olise und Harry Kane ein. Für sie machten Luis Diaz und Aleksandar Pavlovic Platz. Damit startet die Aufholjagd und fand in der 53. Minute mit dem 1:3 durch Jackson ihr erstes Kapitel. Mit dem Treffer stellte der FCB zugleich einen neuen Bundesliga-Rekord auf. 50 Auswärtstore hatte noch nie ein Team geschossen. Doch sie sollten noch drei hinzufügen. In der 57. Minute verließen Davies und Guerreiro das Feld, für sie kamen Josip Stanisic und Musiala. Nachdem das Spiel ein wenig dahin plätscherte, ging der Wahnsinn los. Olise zog in der 73. Minute kurz nach der Strafraumgrenze ab und markierte das 2:3 per Traumtor, Musiala schoss in der 81. Minute das 3:3, wenig später traf Kane zum 4:3. Was für ein Comeback vor dem Halbfinale in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Erstmeldung um 16.26 Uhr, aktualisiert um 17.32 Uhr.

Statistik zum Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München

Bundesliga, 31. Spieltag: FSV Mainz 05 - Bayern München 3:4 (3:0) FSV Mainz 05: Batz - da Costa, Posch, Kohr (85. Weiper) - Widmer (79. Caci), Sano, Mwene - Nebel (85. Böving), Amiri (79. Maloney) - Becker (71. Sieb), Tietz Bayern München: Urbig - Laimer, Kim, H. Ito, Davies (57. Stanisic) - Pavlovic (46. Kane), Sapoko Ndiaye (77. Tah) - Guerreiro (57. Musiala), Goretzka, Luis Díaz (46. Olise) - Jackson Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart) Zuschauer: 33.305 (ausverkauft) Tore: 1:0 Kohr (15.), 2:0 Nebel (29.), 3:0 Becker (45.+2), 3:1 Jackson (53.), 3:2 Olise (73.), 3:3 Musiala (80.), 3:4 Kane (83.) Gelbe Karten: Kohr (9) / Laimer (7), Olise (8)