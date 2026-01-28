Blitz-Abschied? Goretzka soll FC Bayern schon im Winter verlassen

München - Leon Goretzka (30) spielte lange eine zentrale Rolle beim FC Bayern , doch seine Tage beim Münchner Verein sollen gezählt sein. Atlético Madrid zeigte bereits Interesse an dem Spitzenspieler – könnte ein schneller Wechsel bevorstehen?

Wird Goretzka (30) die Bayern im Winter verlassen? © Sven Hoppe/dpa

Offiziell läuft der Vertrag des 30-Jährigen noch bis zum Sommer. Doch laut "Bild" könnte sich sein Abgang dank des spanischen Vereins beschleunigen.

Und Gespräche rund um Goretzka sollen bereits laufen: So sei Atlético-Sportdirektor Mateu Alemany (62) am späten Montagabend von Madrid nach München gereist. Ging es dabei bereits um konkrete Gespräche mit Goretzka und seinem Beraterteam?

Denn Atlético Madrid fahndet nach neuer Mittelfeld-Power! Nach dem Verkauf von Conor Gallagher (25) für rund 40 Millionen Euro an Tottenham braucht das Team von Trainer Diego Simeone (55) schnell Ersatz.

Für den FC Bayern könnte sich das lohnen: Verlässt Goretzka den Rekordmeister noch im Winter, wäre eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich möglich. Zusätzlich könnten sich die Münchner durch einen frühen Wechsel Goretzkas Jahresgehalt einsparen (geschätzt bis zu 17 Millionen Euro) und damit auf dem Transfermarkt tätig werden.

Der Marktwert des gebürtigen Bochumers liegt derzeit bei etwa 15 Millionen Euro. So sollen sich die Bayern grundsätzlich gesprächsbereit zeigen – sofern Trainer Vincent Kompany (39) grünes Licht gibt.