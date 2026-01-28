Musiala-Geniestreich bei Startelf-Comeback: FC Bayern feiert Platz zwei in der CL-Tabelle

Der FC Bayern München hat das Champions-League-Spiel bei PSV Eindhoven gewonnen.

Von Benedikt Zinsmeister

Eindhoven - Nach mehreren Kurzeinsätzen stand der lange verletzte Jamal Musiala beim Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven am Mittwochabend erstmals wieder in der Startelf des FC Bayern – und glänzte direkt. Der Nationalspieler leitete mit einem wunderschönen Schuss den 2:1-Sieg der Münchner ein.

Nicolas Jackson (2.v.l.) ersetzte Bayerns Goalgetter Harry Kane.
Nicolas Jackson (2.v.l.) ersetzte Bayerns Goalgetter Harry Kane.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Hausherren erwischten den besseren Start. Bereits früh prüften Saibari (2.) und Perisic (3.) Bayern-Keeper Urbig, der jedoch hellwach parierte.

Auch gegen Dest (16.) und bei einer tückischen Veerman-Bogenlampe (17.) war der Neuer-Nachfolger zur Stelle.

Die Münchner benötigten etwas Anlaufzeit gegen das hohe PSV-Pressing, fanden nach dem Lattentreffer von Bischof per Freistoß (6.) aber besser in die Partie.

Erste Bundesliga-Pleite für die Bayern! Augsburg dreht Spiel und düpiert Rekordmeister
FC Bayern München Erste Bundesliga-Pleite für die Bayern! Augsburg dreht Spiel und düpiert Rekordmeister

Mit zunehmender Kontrolle erspielte sich der Deutsche Rekordmeister gute Möglichkeiten: Jackson scheiterte bei einem Schuss von der Strafraumkante an Kovar (26.), Kimmich verzog aus der Distanz (32.) und Pavlovic zwang den PSV-Keeper nach feinem Kombinationsspiel zu einer Glanzparade (33.).

Eindhoven blieb über Umschaltmomente gefährlich, ließ aber Präzision vermissen. In der Schlussphase der ersten Hälfte drängten die Niederländer erneut, doch Urbig rettete erneut stark gegen Til (43.) und Perisic (44.).

FC Bayern besiegt PSV Eindhoven: Karl und Musiala harmonieren beim Führungstreffer

Jamal Musiala erzielte die 1:0-Führung für die Bayern.
Jamal Musiala erzielte die 1:0-Führung für die Bayern.  © John THYS / AFP

Nach Wiederanpfiff blieb die Partie zunächst offen. Eindhoven kam mit Schwung aus der Kabine, suchte über die Flügel den Weg nach vorn und näherte sich an: Perisic bereitete über links mehrfach gefährlich vor, Saibari verzog aus der Distanz (54.).

Bayern verteidigte aufmerksam, arbeitete gut zurück und setzte auf Konter.

Genau ein solcher sorgte für die Münchner Führung. Bischof schaltete nach Ballgewinn sofort um und steckte für Karl durch. Der spielte einen Doppelpass mit Musiala und legte dann für den Nationalspieler auf, der die Kugel aus zehn Metern unhaltbar unter die Querlatte jagte (58.).

Blitz-Abschied? Goretzka soll FC Bayern schon im Winter verlassen
FC Bayern München Blitz-Abschied? Goretzka soll FC Bayern schon im Winter verlassen

Nach dem Führungstreffer der Bayern schien das Spiel zunächst in die Richtung der Münchner zu kippen. Chancen durch Karl (61.) und später Gnabry (65.) blieben jedoch ungenutzt, Kovar hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel.

Aber die Niederländer kämpften sich zurück und Saibari sorgte mit einem Traumtor aus 14 Metern (78.) zunächst für den Ausgleich.

Doch dann bediente Diaz nach einem weiten Abschlag von Urbig den im Rückraum lauernden Harry Kane. Der wuchtete den Ball per Direktabnahme zum 2:1-Endstand in die Maschen.

Der FC Bayern beendet die Champions-League-Ligaphase somit als Zweiter hinter Arsenal. Eindhoven scheidet aus.

Titelfoto: John THYS / AFP

Mehr zum Thema FC Bayern München: