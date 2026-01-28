Musiala-Geniestreich bei Startelf-Comeback: FC Bayern feiert Platz zwei in der CL-Tabelle

Eindhoven - Nach mehreren Kurzeinsätzen stand der lange verletzte Jamal Musiala beim Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven am Mittwochabend erstmals wieder in der Startelf des FC Bayern – und glänzte direkt. Der Nationalspieler leitete mit einem wunderschönen Schuss den 2:1-Sieg der Münchner ein.

Nicolas Jackson (2.v.l.) ersetzte Bayerns Goalgetter Harry Kane. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Hausherren erwischten den besseren Start. Bereits früh prüften Saibari (2.) und Perisic (3.) Bayern-Keeper Urbig, der jedoch hellwach parierte.

Auch gegen Dest (16.) und bei einer tückischen Veerman-Bogenlampe (17.) war der Neuer-Nachfolger zur Stelle.

Die Münchner benötigten etwas Anlaufzeit gegen das hohe PSV-Pressing, fanden nach dem Lattentreffer von Bischof per Freistoß (6.) aber besser in die Partie.

Mit zunehmender Kontrolle erspielte sich der Deutsche Rekordmeister gute Möglichkeiten: Jackson scheiterte bei einem Schuss von der Strafraumkante an Kovar (26.), Kimmich verzog aus der Distanz (32.) und Pavlovic zwang den PSV-Keeper nach feinem Kombinationsspiel zu einer Glanzparade (33.).

Eindhoven blieb über Umschaltmomente gefährlich, ließ aber Präzision vermissen. In der Schlussphase der ersten Hälfte drängten die Niederländer erneut, doch Urbig rettete erneut stark gegen Til (43.) und Perisic (44.).