Musiala-Geniestreich bei Startelf-Comeback: FC Bayern feiert Platz zwei in der CL-Tabelle
Eindhoven - Nach mehreren Kurzeinsätzen stand der lange verletzte Jamal Musiala beim Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven am Mittwochabend erstmals wieder in der Startelf des FC Bayern – und glänzte direkt. Der Nationalspieler leitete mit einem wunderschönen Schuss den 2:1-Sieg der Münchner ein.
Die Hausherren erwischten den besseren Start. Bereits früh prüften Saibari (2.) und Perisic (3.) Bayern-Keeper Urbig, der jedoch hellwach parierte.
Auch gegen Dest (16.) und bei einer tückischen Veerman-Bogenlampe (17.) war der Neuer-Nachfolger zur Stelle.
Die Münchner benötigten etwas Anlaufzeit gegen das hohe PSV-Pressing, fanden nach dem Lattentreffer von Bischof per Freistoß (6.) aber besser in die Partie.
Mit zunehmender Kontrolle erspielte sich der Deutsche Rekordmeister gute Möglichkeiten: Jackson scheiterte bei einem Schuss von der Strafraumkante an Kovar (26.), Kimmich verzog aus der Distanz (32.) und Pavlovic zwang den PSV-Keeper nach feinem Kombinationsspiel zu einer Glanzparade (33.).
Eindhoven blieb über Umschaltmomente gefährlich, ließ aber Präzision vermissen. In der Schlussphase der ersten Hälfte drängten die Niederländer erneut, doch Urbig rettete erneut stark gegen Til (43.) und Perisic (44.).
FC Bayern besiegt PSV Eindhoven: Karl und Musiala harmonieren beim Führungstreffer
Nach Wiederanpfiff blieb die Partie zunächst offen. Eindhoven kam mit Schwung aus der Kabine, suchte über die Flügel den Weg nach vorn und näherte sich an: Perisic bereitete über links mehrfach gefährlich vor, Saibari verzog aus der Distanz (54.).
Bayern verteidigte aufmerksam, arbeitete gut zurück und setzte auf Konter.
Genau ein solcher sorgte für die Münchner Führung. Bischof schaltete nach Ballgewinn sofort um und steckte für Karl durch. Der spielte einen Doppelpass mit Musiala und legte dann für den Nationalspieler auf, der die Kugel aus zehn Metern unhaltbar unter die Querlatte jagte (58.).
Nach dem Führungstreffer der Bayern schien das Spiel zunächst in die Richtung der Münchner zu kippen. Chancen durch Karl (61.) und später Gnabry (65.) blieben jedoch ungenutzt, Kovar hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel.
Aber die Niederländer kämpften sich zurück und Saibari sorgte mit einem Traumtor aus 14 Metern (78.) zunächst für den Ausgleich.
Doch dann bediente Diaz nach einem weiten Abschlag von Urbig den im Rückraum lauernden Harry Kane. Der wuchtete den Ball per Direktabnahme zum 2:1-Endstand in die Maschen.
Der FC Bayern beendet die Champions-League-Ligaphase somit als Zweiter hinter Arsenal. Eindhoven scheidet aus.
Titelfoto: John THYS / AFP