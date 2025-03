Nach Schock-Diagnose: Bayern-Star Ito meldet sich selbst zu Wort

München - Er scheint das Pech sprichwörtlich am Fuß kleben zu haben - und zwar am rechten: Hiroki Ito (25) hat sich gegen den FC St. Pauli erneut den Mittelfuß gebrochen . Nach dem Schock hat sich der Japaner selbst zu Wort gemeldet.

Hiroki Ito (25) wird dem FC Bayern erneut lange fehlen. © Alexandra Beier/AFP

"Aufgrund meiner Verletzung werde ich in dieser Saison nicht mehr spielen können", bestätigte der 25-Jährige das Saison-Aus, mit dem viele schon nach Verkündung der Diagnose gerechnet hatten.

Ito richtete im Rahmen des Beitrags auf Instagram seinen Blick nach vorne, zeigte sich kämpferisch. "Nach meiner Reha werde ich auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder zurückkehren. Ich werde mich von Verletzung und Kritik nicht unterkriegen lassen. Ich möchte einfach weiter hier spielen."

Zu seinem Statement auf Japanisch fügte er noch auf Englisch an: "Ich werde in die Allianz Arena zurückkommen. Danke für eure Nachrichten und bis bald." Zu der Ausfallzeit liegen keine Angaben vor, selbige dürfte rund drei Monaten betragen.

Ito war beim 3:2-Erfolg gegen die Kiezkicker am Samstagnachmittag in der 58. Minute eingewechselt worden. Nur knapp 30 Minuten später saß der Abwehrspieler ohne gegnerische Einwirkung am Boden. Er musste das Feld anschließend verlassen.