Nächster Bayern-Deal im Winter? Bei Nordi Mukiele könnte es jetzt schnell gehen!

München - Der FC Bayern hat mit der Verpflichtung von Eric Dier (29) in diesem Winter bereits auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Bei einem Neuzugang soll es jedoch nicht bleiben - und offenbar steht der nächste schon kurz bevor!

Kickt Nordi Mukiele (26) schon bald für den FC Bayern? Sein Wechsel von Paris Saint-Germain nach München soll kurz bevorstehen! © Jan Woitas/dpa

Übereinstimmenden Medienberichte zufolge soll Nordi Mukiele (26) noch in der laufenden Woche den Weg von Paris Saint-Germain zum deutschen Rekordmeister und damit nach München finden.

Nach "Sky"-Informationen will Christoph Freund (46), der als Sportdirektor des FC Bayern in dieser Transferphase liefern muss, den Abwehrspieler möglichst zeitnah an die Säbener Straße lotsen.

Der im französischen Montreuil geborene Mukiele soll als gelernter Rechtsverteidiger eine der großen Baustellen im dünnen Kader von Trainer Thomas Tuchel (50) beheben. Ihm winkt deshalb sogar der direkte Sprung ins erste Glied des Serienmeisters, da Noussair Mazraoui (26) mit der marokkanischen Nationalmannschaft derzeit beim Afrika-Cup weilt.

Dem Bericht zufolge peilen die Münchner eine Leihe mit Kaufoption an, die Verhandlungen sollen weit fortgeschritten sein.

Eine zügige Integration wäre grundlegend. Die Tuchel-Truppe befindet sich nach dem 3:0-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim momentan in einem Mini-Trainingslager im Süden Portugals. Am Donnerstag geht es aber bereits wieder nach Deutschland.