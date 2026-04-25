Schenkt Bayern Mainz den Klassenerhalt? Ohne acht Stammkräfte liegt der Meister 2:3 zurück

Mainz - Der FC Bayern München sorgt in der Bundesliga für heftige Diskussionen. Nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale und vor dem Halbfinale in der Champions League wirft Trainer Vincent Kompany die Rotationsmaschine an und das geht ordentlich nach hinten los. Denn aktuell liegt der Deutsche Meister nach 0:3 immer noch mit 2:3 beim 1. FSV Mainz 05 zurück. Damit und aufgrund des Rückstandes vom FC St. Pauli in Heidenheim, hätten die Mainzer bei elf Punkten Vorsprung auf den 16. Platz den Klassenerhalt sicher.

Die Spieler des 1. FSV Mainz 05 bejubeln das 1:0 gegen den FC Bayern München. © Torsten Silz/dpa

Eigentlich müssten die Bayern gewarnt sein, schließlich kassierte Coach Vincent Kompany vergangene Saison bei der 1:2-Niederlage am 14. Dezember 2024 die bislang einzige Auswärtspleite als Trainer des Rekordmeisters in der Bundesliga.

Auch im Hinspiel gab es keinen Sieg, trennten sich im Dezember in der Allianz Arena beide Teams 2:2-Unentschieden. Trotzdem lief der FC Bayern zunächst ohne acht Stammkräfte nach dem Einzug ins Pokal-Endspiel auf. Dayot Upamecano und Joshua Kimmich standen gar nicht im Kader, Manuel Neuer, Josip Stanisic, Jonathan Tah, Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane saßen zunächst nur auf der Bank.

Dafür schenkte Kompany dem 18-jährigen Bara Sapoko Ndiaye sein Bundesliga-Debüt. Zudem ersetzten Jonas Urbig, Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson die geschonten Stammkräfte.

Allesamt mussten in den ersten 45 Minuten mit ansehen, wie Mainz das Spiel machte und völlig verdient aktuell mit 3:2 führt. Erst traf Dominik Kohr nach 15 Minuten zum 1:0.

Dann verhinderte Urbig mit drei Paraden nacheinander einen höheren Rückstand, ehe Paul Neben in der 29. Minute erhöhte. Kurz vor der Pause markierte Sheraldo Becker dann sogar das 3:0.