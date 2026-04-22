Sensation in München! Kult-Verteidiger Dante wird neuer Trainer beim FC Bayern
München - Sensation an der Isar! Dem FC Bayern München ist ein wahrer Coup gelungen. Der Klub holt Kult-Verteidiger Dante (42) zurück nach Deutschland. Der Brasilianer wird neuer Trainer der U23 des Vereins, die in der Regionalliga Bayern spielt.
Ab Sommer soll der Innenverteidiger den Job laut Transfer-Experte Florian Plettenberg übernehmen. Aktuell steht der vierfache Deutsche Meister, dreifache DFB-Pokalsieger und Gewinner der Champions League noch als Spieler bei OGC Nizza in der ersten französischen Liga unter Vertrag.
Am Ende der Saison wird er aber seine lange und sehr erfolgreiche Laufbahn offiziell beenden. Dante verfügt bereits über die Fußballlehrer-Lizenz.
Laut Plettenberg ging der Deal in diesen Tagen über die Bühne, ist der Vertrag bereits unterzeichnet. So wird Dante die Nachfolge von Holger Seitz (51) antreten, der das Team aktuell betreut.
Schon vor einer Woche hatte Sky über den geplanten Coup berichtet. Neben seiner Tätigkeit als Trainer der zweiten Mannschaft der Bayern soll Dante zudem das Youth-League-Team coachen.
Das ist jenes Team, welches im Nachwuchs vor den jeweiligen Partien in der Champions League gegen die Talente des gegnerischen Klubs spielt.
Dante holte mit dem FC Bayern das Triple
Dante kam als Innenverteidiger von seinem Heimatland Brasilien aus über die Stationen Frankreich und Belgien 2009 nach Deutschland.
Borussia Mönchengladbach hieß seine erste Station in der Bundesliga, ehe er 2012 zum FC Bayern München wechselte und dort 2013 unter der Leitung von Trainer Jupp Heynckes (80) das Triple aus Meistertitel, Pokal und Sieg in der Champions League holte.
Im Sommer 2015 schloss er sich dem VfL Wolfsburg an, wechselte aber nach nur einem Jahr nach Nizza, wo er seitdem unter Vertrag stand. Zuletzt war der Brasilianer vom Verletzungspech verfolgt. Nach einer Knieverletzung bremste ihn eine Blessur an der Wade aus.
Der Ex-Nationalspieler der "Seleção" nahm 2014 an der Fußball-WM in seinem Heimatland teil und stand bei der 1:7-Schmach für den späteren Titelträger Deutschland im Halbfinale aus dem Rasen.
Es war zugleich sein letzter Auswahl-Einsatz. Nun kehrt er nach elf Jahren nach Deutschland zurück und soll die Talente im Nachwuchs an die Profis heranführen, die Chef Vincent Kompany trainiert.
Titelfoto: IMAGO / Lackovic