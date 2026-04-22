Sensation in München! Kult-Verteidiger Dante wird neuer Trainer beim FC Bayern

München - Sensation an der Isar! Dem FC Bayern München ist ein wahrer Coup gelungen. Der Klub holt Kult-Verteidiger Dante (42) zurück nach Deutschland. Der Brasilianer wird neuer Trainer der U23 des Vereins, die in der Regionalliga Bayern spielt.

Dante (42) wird neuer Trainer der U23 des FC Bayern München. © IMAGO / Lackovic

Ab Sommer soll der Innenverteidiger den Job laut Transfer-Experte Florian Plettenberg übernehmen. Aktuell steht der vierfache Deutsche Meister, dreifache DFB-Pokalsieger und Gewinner der Champions League noch als Spieler bei OGC Nizza in der ersten französischen Liga unter Vertrag.

Am Ende der Saison wird er aber seine lange und sehr erfolgreiche Laufbahn offiziell beenden. Dante verfügt bereits über die Fußballlehrer-Lizenz.

Laut Plettenberg ging der Deal in diesen Tagen über die Bühne, ist der Vertrag bereits unterzeichnet. So wird Dante die Nachfolge von Holger Seitz (51) antreten, der das Team aktuell betreut.

Schon vor einer Woche hatte Sky über den geplanten Coup berichtet. Neben seiner Tätigkeit als Trainer der zweiten Mannschaft der Bayern soll Dante zudem das Youth-League-Team coachen.

Das ist jenes Team, welches im Nachwuchs vor den jeweiligen Partien in der Champions League gegen die Talente des gegnerischen Klubs spielt.