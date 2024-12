Didi Hamann legt gegen Manuel Neuer nach: An allen Bayern-Niederlagen schuld!

Dietmar "Didi" Hamann (51) erneuert seine Kritik am Bayern-Keeper. © Federico Gambarini/dpa

Der FC Bayern habe in der laufenden Saison gegen fünf gute Mannschaften gespielt, sagte Hamann bei der Fußball-Talkrunde "Sky90".

"Gegen Aston Villa ist er am Tor schuld, sie verlieren das Spiel. Einen ganz entscheidenden Fehler macht er gegen Barcelona, gegen Leverkusen kommt er raus, fliegt vom Platz, sie verlieren das Spiel", erläuterte der Ex-Nationalspieler und urteilte:

"Das heißt: Von den Spielen, die sie verloren haben, war er an allen Spielen beteiligt!"

Hamann hatte Neuer bereits vor dessen Rückkehr nach seiner schweren Verletzungen angezählt. "Die Zweifel an einer Rückkehr von Neuer sind zu groß. Und selbst wenn er zurückkehrt, weiß keiner, in welcher Form", so der Experte im Sommer 2023.

Kürzlich machte er den Rekordnationaltorhüter als Schwachstelle beim FC Bayern aus.