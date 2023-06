"Spider-Man"-Star legt Bayerns Wunschstürmer Wechsel ans Herz!

Hollywood-Star Tom Holland (27) hält im Netz mit seiner Leidenschaft für die Spurs nicht hinterm Berg und hat mit seiner Freundin Zendaya (26, nicht im Bild) auch schon ein Spiel besucht. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

"Ich würde sagen, geh zu Real Madrid. Geh und sei der beste Fußballer der Welt, wie Du es verdienst", erklärte der britische Schauspieler gegenüber der Website "Unilad" angesprochen auf Spurs-Knipser Harry Kane (29).

Der englische Rekord-Torschütze wird ein Jahr vor Vertragsende mit zahlreichen europäischen Schwergewichten - darunter die Königlichen aus Madrid und der FC Bayern München - in Verbindung gebracht.

Doch Holland ging sogar noch einen Schritt weiter und ermutigte auch seinen Lieblingskicker Heung-min Son (30), die Flucht zu ergreifen.

"Ich würde sagen, geh mit ihm. Geht zusammen! Geht und gewinnt die Champions League zusammen, bitte!", platzte es aus dem 27-jährigen Hollywood-Durchstarter heraus.

Im Promo-Interview für seine neue "Apple TV+"-Serie "The Crowded Room" sprach der Leinwand-Superheld auch über die Tücken des Fan-Daseins.



"Tottenham-Fan zu sein ist ein bisschen wie in 'The Crowded Room' zu sein. Es hat mich Widerstandsfähigkeit gelehrt. Tottenham hat noch nie etwas gewonnen und es ist unglaublich schwierig, sie zu unterstützen", so der "No Way Home"-Star.