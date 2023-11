Trotz Ausfall von de Ligt und Upamecano: Boateng für FC Bayern keine Option

Darf sich weiterhin nur beim Amateur-Ableger des FC Bayern nur fit halten: Jérôme Boateng (35). © Tom Weller/dpa

Auch die Verpflichtung eines anderen vereinslosen Spielers, der den personellen Engpass im Abwehrzentrum kurzfristig lindern könnte, werde nicht erwogen.



"Im Moment gibt es keine Überlegungen, daran was zu ändern", sagte Tuchel vor dem Topspiel des FC Bayern am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund.

Aktuell verfügen die Münchner in Minjae Kim (26) nur über einen fitten Innenverteidiger. Dayot Upamecano (25) muss womöglich in Dortmund nach einer Muskelverletzung einen Kaltstart wagen.

Der Niederländer de Ligt hatte sich am vergangenen Mittwoch beim Pokal-Aus der Bayern in Saarbrücken einen Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk zugezogen.

"Der Verlust von Matthjis ist extrem bitter", sagte Tuchel am Freitag: "Er fehlt uns mehrere Wochen."