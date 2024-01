Tuchel hat viel vor: FC Bayern tauscht deutsche Kälte gegen Sonne Portugals

München - Seine Show am Gedenktag für Franz Beckenbauer war für Jamal Musiala der perfekte Start in das EM-Jahr. Der 20-Jährige freute sich vor der Abreise aus dem eiskalten München an die deutlich wärmere Algarveküste darüber, dass der FC Bayern München im Fernduell gegen Bayer 04 Leverkusen in einem hochemotionalen Spiel selbst jubeln konnte.

Thomas Tuchel (50) darf sich freuen: Es geht ins Warme! © Sven Hoppe/dpa

"Franz Beckenbauer ist eine Legende. Wir wollten auch den Sieg für ihn holen", so Musiala. Mit dem Rekordmeister will er in einem ungewöhnlichen Trainingslager in Portugal weiter für die Jagd auf den Herbstmeister vom Rhein schuften. Dort soll auch Neuzugang Eric Dier (29) integriert werden.



In Erinnerung an die einst bestaunte Eleganz des Spielers Beckenbauer passte es beim Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim perfekt ins Bild, dass Künstler Musiala mit verzückender Leichtigkeit für die Glanzpunkte sorgte. Der begnadete Techniker erzielte die ersten beiden Tore und ließ damit die emotional aufgeladene Tor-Hymne "Gute Freunde kann niemand trennen" gleich zweimal erklingen.

Es war der vierte Doppelpack des Münchner Meisterhelden aus dem vergangenen Mai im 101. Spiel im Oberhaus. Beckenbauer, der vor einer Woche gestorben war, hätte an diesen genialen Momenten ganz bestimmt seinen Spaß gehabt.

Zwischen dem ersten Spiel einer neuen Fußball-Zeitrechnung ohne Lichtgestalt Beckenbauer und der offiziellen Gedenkfeier am Freitag in der Allianz Arena, zu der unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und Bundeskanzler Olaf Scholz (65) ihren Besuch angekündigt haben, stehen für die Bayern beim Kurztrip in den Süden viele Trainingseinheiten an.

In Faro will der Tabellenzweite weiter an der Jäger-Form feilen. Bei einem ausstehenden Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin haben die Münchner vier Punkte und eine Partie weniger auf dem Konto als Tabellenführer Leverkusen.