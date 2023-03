Tuchel übernimmt beim FC Bayern: Alle Details zum Nagelsmann-Nachfolger

Thomas Tuchel (49) ist neuer Cheftrainer des FC Bayern München. © DENIS LOVROVIC / AFP

Warum Tuchel?



Die Bayern waren bereits 2018 an dem ehemaligen Mainzer und Dortmunder Chefcoach dran, kamen aber zu spät - und Tuchel ging nach Paris. Dort wie beim FC Chelsea, mit dem er 2021 die Champions League gewann, hat Tuchel seine Qualitäten auf höchstem Niveau nachgewiesen und gezeigt, dass er auch mit Weltstars kann. Zudem hat er seinen Lebensmittelpunkt schon seit Wochen in München.

Wann legt Tuchel los?

Am Samstag (12 Uhr) wird er von Vorstandschef Oliver Kahn (53) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) in der Allianz Arena vorgestellt. Am Montag soll Tuchel sein erstes Training an der Säbener Straße leiten.

Wie geht es danach weiter?

Mit den Wochen der Wahrheit. Tuchel debütiert am kommenden Samstag im größtmöglichen deutschen Vereinsspiel: gegen seinen früheren Klub Borussia Dortmund, einen Punkt vor den Bayern Tabellenführer, im Bundesliga-Klassiker in München.

Nach zwei Duellen mit dem SC Freiburg im Pokal-Viertelfinale und in der Liga kommt es zum Kracher in der Champions League gegen Manchester City. Dort auf der Bank: der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola (52), mit dem Tuchel einst beim Taktik-Gipfel Salzstreuer im Restaurant verschob.