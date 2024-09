"Übles Foul" an Thomas Müller sorgt für Lachanfall bei den Bayern – und den Followern

Bänder-Dehnung mal anders: Beim Training wurde Bayern-Urgestein Thomas Müller (35) unsanft von den Beinen geholt – durch ein Absperrband. © Montage: Screenshot/Instagram/FC Bayern München (2)

"The foul you wouldn’t expect!" (deutsch: "Das Foul, mit dem du nicht rechnen würdest!") – so lautet der trockene Text zu dem Instagram-Beitrag, den der FC Bayern München zu diesem Video geschrieben hat.

Okay, ein paar Lach-Emojis konnte man sich dann doch nicht verkneifen – wie die Kommentatoren des Posts auch.

Doch was ist eigentlich passiert? Für ein Trainingsspiel – so scheint es – wurde auf dem Rasen ein Absperrband als symbolische Seitenlinie gespannt.

Und genau das sollte schließlich auch der geheime Held des Pannen-Clips werden. Nach einem Zuspiel möchte Müller mit dem Ball geradezu energiegeladen durchstarten – explodiert förmlich aus den Schenkeln heraus und geht zum Angriff über.

Allerdings hatten zwei Dinge ganz andere Pläne mit dem 35-Jährigen: sein linker und sein rechter Fuß.