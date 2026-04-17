UEFA ermittelt gegen FC Bayern: Fan-Ausschluss in der Champions League gegen PSG droht!

München - In der Schlussphase des Fußball-Krimis gegen Real Madrid drangen Bayern-Fans in den Innenraum der Allianz Arena vor. Beim Jubeln wurden Fotografen verletzt . Jetzt ermittelt die UEFA gegen die Münchner. Hat der Fan-Sturm drastische Konsequenzen?

Jamal Musiala jubelte in dem Pulk mit, in dem mehrere Menschen verletzt wurden. © Sven Hoppe/dpa

Der europäische Verband leitete ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister ein. Dabei geht es unter anderem um Fan-Vorfälle vom Mittwochabend - konkreter wurde die UEFA nicht.

In der Schlussphase der Partie in der Allianz Arena waren einige Anhänger der Münchner über den Zaun geklettert und zum Spielfeldrand vorgedrungen. Nach dem 4:3-Siegtreffer der Gastgeber in der Nachspielzeit drückten diese dann im Jubel gegen einige Fotografinnen und Fotografen, die dort hinter der Werbebande saßen.

Auch Bayern-Profi Jamal Musiala sprang in dem Moment überschwänglich in den Pulk, unter dem einige Journalisten eingeklemmt wurden.

Bei der Aktion wurden laut Polizeiangaben mindestens zwei Frauen und zwei Männer durch die Zuschauer verletzt. Ein Journalist verlor gar das Bewusstsein.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt.