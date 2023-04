UEFA stichelt im Live-Ticker gegen die Bayern: "Ein Penny für Nagelsmanns Gedanken"

Von heute auf morgen rausgekickt und nun der lachende Zuschauer: Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann (35). © Montage: Bernd Thissen/dpa + Screenshot/UEFA.com

Noch während des überraschend schwachen Viertelfinal-Hinspiels der Münchner ließ sich der Live-Ticker-Autor - mutmaßlich Sportreporter Matthew Howarth - zu einem bissigen Kommentar auf dem UEFA-Dienst hinreißen.

82 Minuten waren in Manchester gespielt, die Bayern lagen bereits mit drei Gegentreffern im Rückstand, als plötzlich im Live-Ticker der Satz "A penny for Julian Nagelsmann's thoughts right now ..." (engl., "Einen Penny für Nagelsmanns jetzige Gedanken ...") aufploppte.

Bayern hatte sich vor knapp drei Wochen überraschend von Julian Nagelsmann (35) als Cheftrainer getrennt und ihn durch Thomas Tuchel (49) ersetzt. Mit ihm flogen die Münchner vor gut einer Woche bereits aus dem DFB-Pokal.

Entsprechend sieht sich der amtierende Deutsche Meister (seit zehn Jahren durchgehend) bei jeder Niederlage mit Hohn und Spott konfrontiert. Vor allem, weil sich sowohl Fans der Münchner als auch von anderen Vereinen mit Nagelsmann solidarisierten.

Vor allem die Bayern-Bosse, Vorstandschef Oliver Kahn (53) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46), stehen in der oft zynischen Kritik. Auf Twitter werden besonders schadenfrohe Beiträge veröffentlicht.