Vertragsverlängerung beim FC Bayern? Das sagt Leroy Sané über seine Zukunft

München/Berlin - Leroy Sané (27) hat mit seiner aktuellen Form das Interesse von zahlreichen Topklubs geweckt. Kein Wunder, dass der FC Bayern den technisch versierten Flügelflitzer so schnell wie möglich langfristig binden will. Der Nationalspieler selbst hat es jedoch nicht eilig.

Der FC Bayern will den Vertrag mit Leroy Sané (27) schnellstmöglich verlängern. © Sven Hoppe/dpa

"Klar will der Verein Gespräche führen. Ich werde mir jetzt in der Hinrunde konkretere Gedanken machen, mal schauen, wie es läuft", sagte Sané auf einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft in Berlin.

Sané kam im Sommer 2020 für rund 50 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach München. Sein aktuelles Arbeitspapier beim Deutschen Rekordmeister ist noch bis 2025 datiert.

Medienberichten zufolge haben unter anderem der FC Liverpool und die Citizens großes Interesse an Sané.

Zieht es Offensivstar wieder auf die Insel? Immerhin stellte der spielstarke Linksfuß klar: "Bayern ist der erste Ansprechpartner für mich. Alles andere wird man sehen."

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (46) sagte zuletzt öffentlich, dass man in München mit Sané langfristig plant. "Er ist einer der Spieler, auf die wir die Zukunft der Mannschaft aufbauen wollen", sagte der Österreicher der "Sport Bild".