Vor laufenden Kameras: Kahn und Matthäus bekommen sich in die Haare!

"Das ist sicherlich keiner vom FC Bayern gewesen. (...) Wir schießen uns ja nicht selber in den Fuß." Dennoch betonte er, dass die Trennung in dieser Form "eine Katastrophe" gewesen sei.

Für Lothar Matthäus (62) passte so im Zuge der Nagelsmann-Entlassung manches nicht zusammen. © David Inderlied/dpa

Julian Nagelsmann befand sich zu dem Zeitpunkt im Ski-Urlaub und Kahn wollte ihm offenbar die Nachricht, die in den Medien am Donnerstag, dem 23. März 2023, die Runde machte, nicht am Telefon mitteilen. Er bestellte ihn am darauffolgenden Freitag im Laufe des nächsten Tages an die Säbener Straße.

Doch auch dazu hatte Matthäus eine eigene Sicht der Dinge, wie er in der Halbzeit t-online verriet:

"Ich weiß, dass Oliver Kahn lügt! Die zeitliche Abfolge, so wie sie Kahn schildert, passt nicht zusammen."

Nach seinen Informationen war "Bayern längst mit Tuchel klar. Deshalb wurde es ja auch aus Italien geleakt. Und wenn ich Julian Nagelsmann im Urlaub nicht telefonisch erreiche, dann fahre ich eben zu ihm nach Südtirol und rede dort mit ihm."

Wie dem auch sei, das letzte Wort dürfte in der Kahn-Matthäus-Posse damit nicht gesprochen sein.