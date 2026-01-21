Königsklasse: Warum für Bayern München ein Platz in den Top 4 so wertvoll ist

München - Der FC Bayern München kämpft im ersten Champions-League -Spiel des Jahres gegen Belgiens Fußball-Meister Royale Union Saint-Gilloise vor allem um den direkten Einzug in das Achtelfinale.

Bayern will Top-Platz sichern: Bis Platz 4 können die Teams nicht nur im Achtel-, sondern auch im Viertelfinale das Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten. © RONNY HARTMANN/AFP

Für den Bundesliga-Dominator geht es am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) mit Blick auf die K.o.-Phase aber um mehr als "nur" einen Platz unter den Top 8 der Tabelle.

Trainer Vincent Kompany und seinem Starensemble winken weitere Vorteile.

Die ersten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das im März ausgetragen wird.

Diese acht Teams umgehen die Playoff-Runde der Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24. Als direkter Achtelfinal-Teilnehmer würden sich die Bayern im Februar zwei Extra-Spiele ersparen.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Spielzeit setzten sich die Bayern in dieser Zusatzrunde nur knapp gegen Celtic Glasgow durch.