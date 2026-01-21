Königsklasse: Warum für Bayern München ein Platz in den Top 4 so wertvoll ist

Die CL-Vorrunde geht in die Schlussphase. Die Bayern möchten gegen Saint-Gilloise das Achtelfinale klar machen. Mit Blick auf die K.o.-Phase geht es um mehr.

Von Klaus Bergmann

München - Der FC Bayern München kämpft im ersten Champions-League-Spiel des Jahres gegen Belgiens Fußball-Meister Royale Union Saint-Gilloise vor allem um den direkten Einzug in das Achtelfinale.

Bayern will Top-Platz sichern: Bis Platz 4 können die Teams nicht nur im Achtel-, sondern auch im Viertelfinale das Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten.
Bayern will Top-Platz sichern: Bis Platz 4 können die Teams nicht nur im Achtel-, sondern auch im Viertelfinale das Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten.  © RONNY HARTMANN/AFP

Für den Bundesliga-Dominator geht es am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) mit Blick auf die K.o.-Phase aber um mehr als "nur" einen Platz unter den Top 8 der Tabelle.

Trainer Vincent Kompany und seinem Starensemble winken weitere Vorteile.

Die ersten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das im März ausgetragen wird.

Bayern-Sportchef Eberl über Neuer: "Körper nicht mehr bereit für Profifußball"?
FC Bayern München Bayern-Sportchef Eberl über Neuer: "Körper nicht mehr bereit für Profifußball"?

Diese acht Teams umgehen die Playoff-Runde der Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24. Als direkter Achtelfinal-Teilnehmer würden sich die Bayern im Februar zwei Extra-Spiele ersparen.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Spielzeit setzten sich die Bayern in dieser Zusatzrunde nur knapp gegen Celtic Glasgow durch.

Fans im Rücken: Heimvorteil in den Rückspielen

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic (21) hofft auf die Unterstützung der Fans im eigenen Stadion.
Nationalspieler Aleksandar Pavlovic (21) hofft auf die Unterstützung der Fans im eigenen Stadion.  © Alexandra Beier/AFP

Wertvoll wäre ein Platz in den Top 4 der Ligaphase, noch besser wäre ein Platz unter den ersten Zwei.

Denn in dieser Saison gibt es eine Neuerung im Modus. Die Vereine auf den Plätzen eins bis vier können nicht nur im Achtelfinale, sondern auch im Viertelfinale das entscheidende Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten.

Der Tabellenerste und -zweite erhalten diesen Vorteil nach der Neuerung auch im Halbfinale.

Freude auf Musiala-Comeback! Kompany: Moment nie vergessen
FC Bayern München Freude auf Musiala-Comeback! Kompany: Moment nie vergessen

"Ich würde das gerne erreichen", sagte Kompany. Es sei aber auch keine Garantie dafür, ganz weit zu kommen. "Ab der K.o.-Phase ist es ein anderes Turnier", befand der Bayern-Coach.

Der Heimvorteil im Rückspiel sei "schon sehr wichtig", sagte derweil Nationalspieler Aleksandar Pavlovic vor der Partie gegen Saint-Gilloise.

Seine Begründung lautet: "Mit den Fans im Rücken spielt man noch einen Tick besser." Vor dem 7. Vorrunden-Spieltag lagen die Bayern mit 15 Punkten hinter Spitzenreiter FC Arsenal (18) auf dem zweiten Tabellenplatz.

Titelfoto: RONNY HARTMANN/AFP

Mehr zum Thema FC Bayern München: