Bayern-Wechsel? Das rät Lothar Matthäus jetzt Florian Wirtz

Alles in Kürze

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (64) lässt in seinen Erfahrungsschatz blicken und gibt Tipps in Richtung Wirtz. © Andreas Gora/dpa

"Ich weiß nicht, ob sich Wirtz bereit fühlt fürs Ausland. Ich würde ihm nochmal zwei bis drei Jahre in Deutschland empfehlen", sagte der 64-Jährige in einem Interview RTL/ntv.

"Er hat bisher in Leverkusen eine tolle und ein Jahr auch sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Bayern München ist ein Verein, der nochmal eine Schublade höher ist, von der Außenwirkung und von dem Druck, der da auf ihn zukommt."

Auch mit Blick auf die Fußball-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko könnte ein Verbleib von Wirtz in der Bundesliga nach Ansicht von Matthäus Sinn machen.

"Nächstes Jahr ist eine Weltmeisterschaft und es ist für Florian Wirtz mit Blick auf die Vorbereitung dahin vielleicht nicht unbedingt das Ideale, wenn er mit dem Druck von Real Madrid und einer fremden Sprache konfrontiert wird.

Ich würde ihm raten, in Deutschland zu bleiben. Wenn er nicht in Leverkusen bleiben will, soll er sich dem FC Bayern anschließen", sagte der TV-Experte.