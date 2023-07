Wird es eine Abschiedsreise für einige Stars? FC Bayern legt im heißen Tokio los

Für Bayerns Stürmerstar Sadio Mané (31) könnte es die letzte Tour mit den Münchnern sein. © PAUL ELLIS / AFP

Bereits wenige Stunden nach der geplanten Ankunft am späten Dienstagvormittag Ortszeit in Japan wird Trainer Thomas Tuchel (49) die 27 mitgereisten Akteure im Nationalstadion erstmals auf den Trainingsplatz bitten.

"Wir werden nicht viel Rücksicht nehmen auf Jetlag, Wetter oder Spielbelastung", hatte der 49 Jahre alte Tuchel vor dem Marketing-Trip angekündigt.

Gleich am Mittwoch (12.30 Uhr/RTL und Sky) steht gegen Champions-League-Sieger Manchester City mit dem vom FC Bayern umworbenen Außenverteidiger Kyle Walker (33) das erste von drei Testspielen während der Asientour auf dem Programm.

Weitere Gegner sind am Samstag erneut in Tokio der japanische Erstligist Kawasaki Frontale sowie zum Abschluss am Mittwoch kommender Woche in Singapur der FC Liverpool.

"Am Anfang der Saison machst du die Arbeit, die ein bisschen schwer ist", bemerkte der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt (23) zur Vorbereitungsphase.

Tuchel betrachtet die strapaziöse Übersee-Werbetour als längst gewohnten "Bestandteil" einer Vorbereitung bei einem europäischen Topclub. "Daraus wird das Beste gemacht - fertig", sagte er.