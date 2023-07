Marcel Sabitzer zum BVB: Der gescheiterte Kapitän von RB Leipzig?

Marcel Sabitzer (29) war Kapitän bei RB Leipzig und wollte beim FC Bayern München an seine Leistungen aus der Bullen-Zeit anknüpfen. Daraus wurde aber nichts. © Picture Point / Roger Petzsche

"Marcel Sabitzer bringt alles mit, was ein Spieler für den FC Bayern braucht", sagte Oliver Kahn (54), ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, nach der Verpflichtung des Österreichers selbstsicher.

Der 54-Jährige prognostizierte zudem, dass der Nationalspieler keine große Eingewöhnungszeit bräuchte, "weil er mit der Philosophie unseres Trainers Julian Nagelsmann bereits bestens vertraut ist".

Die Realität sah dann aber ganz anders aus. In 25 Bundesliga-Spielen stand er bei seiner ersten Saison in München gerade einmal achtmal in der Startformation. Er kam zudem nur auf ein Tor und eine Vorlage.

Das Projekt schien gescheitert. Doch überraschend wollte Sabitzer noch nicht aufgeben und einen Neuangriff wagen.

Tatsächlich lief es in der Folge auch etwas besser. Doch im Winter folgte dann der Bruch. Der Offensivmann wurde an Manchester United verliehen. "Ich bin ein wettkampforientierter Spieler. Ich will gewinnen und dem Verein helfen, die in dieser Saison gesetzten Ziele zu erreichen", sagte der 29-Jährige zum Wechsel in die Premier League.

Mit dem FCB, der zu diesem Zeitpunkt noch auf allen drei Hochzeiten tanzte, wollte er das offenbar nicht mehr.