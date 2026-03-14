Zwei Platzverweise für den FC Bayern: Schiri gesteht Fehler ein

Leverkusen - Das von zwei Münchner Platzverweisen begleitete 1:1 bei Bayer Leverkusen hat Uli Hoeneß zu einer drastischen Wortwahl bewogen. "Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe", zitiert "Bild" den Ehrenpräsidenten des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Bayern-Patron Uli Hoeneß übertrieb bei seiner Bewertung der Schiedsrichter-Leistung maßlos. © Peter Kneffel/dpa

Vor allem die Gelb-Rote Karte gegen Luis Diaz in der 84. Minute verstand bei den Bayern niemand.

"Ich will nicht für einen Elfmeter plädieren, aber das ist im Leben keine Schwalbe", sagte Kapitän Joshua Kimmich bei DAZN. "Wenn ich die Bilder sehe, dann ist ein Kontakt da. Den kann man nicht leugnen."

Diaz war im Strafraum von Leverkusens Torwart Janis Blaswich leicht am Bein getroffen worden.

Der Kolumbianer ging zu Boden, stand aber sofort wieder auf und forderte auch keinen Elfmeter. Schiedsrichter Christian Dingert zückte dennoch die zweite Gelbe Karte für den Stürmer.

"Warum er die Rote bekommt, weiß keiner im Stadion. Wahnsinn", meinte Trainer Vincent Kompany. "Einer muss mir erklären, warum das Gelb ist."

Auch Jonathan Tah betonte bei Sky, Diaz stehe sofort wieder auf. "Er macht kein Theater, keine Show."