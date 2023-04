Auf schwerem Geläuf: Jenas weißes Ballett zaubert sich zum Arbeitssieg

Schießt sein erstes Regionalliga-Tor: Jenas 19-jähriger Max Grimm erhöht auf 2:0 für den FCC. © Imago/Matthias Koch

Zugegeben: Am Ende ist die Arbeitskluft der meisten Saale-Kicker zweifellos nicht mehr strahlend weiß. Ganz im Gegenteil. Das Ostberliner Schmuddelwetter hat dem grünen Geläuf bereits vor Spielbeginn zugesetzt.

Die schwierigen Platzverhältnisse wirken sich auch auf das Spiel aus. Auf dem holprigen Untergrund verspringen auf beiden Seiten immer wieder Bälle.

Eigentlich kein Spiel für die edle Kiste. Am Ende aber zaubert sich der FC Carl Zeiss Jena dank zweier feiner Klingen zum Sieg.

Im für die Ostberliner heimischen "Zoschke" übernehmen die in weiß gekleideten Jenaer nach zehn Minuten das Zepter. Bereits in der 12. Minute hätte es brenzlich für die 47er aus Lichtenberg werden können. Krauß gibt den Ball auf der linken Seite flach rein. Die Kugel landet jedoch im Rücken von Max Grimm - Chance verpufft!

Nur drei Minuten später - ähnliche Situation: Erneut ist es Krauß, der über links schön geschickt wird und in den Strafraum zieht. Dort will er uneigennützig in die Mitte auf Grimm legen, doch ein Lichtenberger Bein kann klären. Bei der anschließenden Ecke köpft Maurice Hehne den Ball an den langen Pfosten.