Carl Zeiss Jena: Henning Bürger wird Cheftrainer

Jena - Carl Zeiss Jena hat am heutigen Donnerstag bekannt gegeben, wer das Amt des Cheftrainers übernehmen wird: Es ist Henning Bürger (54)!

Henning Bürger (54) begann 2022 bei Carl Zeiss mit der U17, nun ist er Cheftrainer der Männer. © imago / Picture Point

Bürger war bereits in der Zweitligasaison 2007/2008 und in den letzten zwei Monaten des vergangenen Jahres als Interimstrainer an der Seitenlinie des FCC.

Der Vertrag mit dem 54-Jährigen läuft bis 2025.

Munier Raychouni (37) wird vorübergehend als Assistent fungieren, der weiterhin die U19 des Klubs betreuen wird.

"Es stehen in den kommenden Tagen und Wochen viele Aufgaben an, die bewältigt werden müssen. Ich wurde gefragt, ob ich hier Verantwortung übernehmen möchte. Viel Zeit zum Überlegen blieb nicht, aber ich stelle mich dieser Verantwortung", sagte Bürger.

Klub-Präsident Ralph Grillitsch (53) sagte: "Im Sinne des Vereins freuen wir uns, eine über die Besetzung des Cheftrainers hinausgehende Lösung gefunden zu haben, die die Gesamtziele des Vereins im Sinne des Zukunftskonzeptes abbildet."