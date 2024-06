Einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten kommt nach Jena! FCC testet gegen italienischen Klub

Jena - Am 30. Juli wird das neue Stadion des FC Carl Zeiss Jena offiziell eröffnet. Zum ersten Spiel kommt ein italienischer Club mit einem prominenten Trainer.

Andrea Pirlo (45) wird mit seinem aktuellen Sampdoria Genua zum Testspiel nach Jena kommen.

Die Thüringer treffen in der neuen "ad hoc Arena" im Ernst-Abbe-Sportfeld am Einweihungstag auf den italienischen Zweitligisten Sampdoria Genua, der von Andrea Pirlo (45) trainiert wird. Der Ex-Profi von unter anderem Juventus Turin war bei der WM 2006 in Deutschland mit Italien Weltmeister geworden.

Sampdoria ist für Jena ein historischer Gegner. Im bisher letzten Europacup-Spiel des Clubs trafen beide Teams im Europapokal der Pokalsieger 1988 aufeinander.

"Ich war damals, als Sampdoria in Jena spielte, als 18-Jähriger im Stadion und kann mich noch daran erinnern, wie die Mannschaft – damals ein Top-Team in Europa – in Jena ankam. Das waren auf und neben dem Platz echte Erscheinungen", sagte Jenas-Trainer Henning Bürger (54).

Am 26. Oktober 1988 erreichte Jena ein 1:1 im Hinspiel der 2. Runde. Den Ausgleich hatte damals der inzwischen gestorbene Gianluca Vialli per Foulelfmeter erzielt. Das Rückspiel am 9. November verlor der FCC mit 1:3.