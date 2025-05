Paukenschlag in Jena: Zukunft von Elias Löder ist geklärt!

Löder selbst verabschiedete sich mit einem Statement auf den Social-Media-Kanälen des FCC: "Ich bin dankbar für die Unterstützung in guten wie in schlechten Zeiten, die Tore, egal ob schöne oder Kacktore und vor allem die im Ernst-Abbe-Sportfeld werden mir immer in besonderer Erinnerung bleiben. Euch und dem FCC alle Gute! Man sieht sich", wird der Offensivmann zitiert.

Laut Klubangaben wechselt der 25-Jährige zum SSV Ulm 1846, der in der abgelaufenen Saison aus der zweiten Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen war.

Der gebürtige Sachsen-Anhalter war im Sommer 2023 vom Halleschen FC (damals 3. Liga) nach Jena gewechselt. In seiner ersten Saison avancierte Löder direkt zum Schlüsselspieler und wurde mit 25 Treffern sogar Torschützenkönig der Regionalliga-Nordost-Saison 23/24.

In der abgelaufenen Spielzeit lief es für ihn nicht mehr so gut. Der Stürmer zog sich früh in der Saison einen Knöchelbruch zu und fiel monatelang aus. Somit kommt er auf nur 14 Ligaspiele, in denen er immerhin vier Tore und sechs Vorlagen vorweisen konnte.