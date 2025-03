Er kickte den HSV im DFB-Pokal raus: Carl Zeiss Jena hat neuen, alten Trainer

Volkan Uluc (55) übernimmt zum zweiten Mal das Traineramt beim FC Carl Zeiss Jena. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie der Fußball-Regionalligist am Montagabend mitteilte, wird Volkan Uluc (55) den Thüringer Traditionsverein mit sofortiger Wirkung übernehmen.

Laut Klubangaben unterschrieb der in Istanbul geborenen Fußballlehrer einen Vertrag bis Sommer 2027. Bereits am Dienstagnachmittag wird Uluc das Training leiten und die Mannschaft auf das am Samstag stattfindende Thüringenpokal-Halbfinale beim ZFC Meuselwitz vorbereiten.



Der 55-Jährige ist in Jena ein alter Bekannter. Bereits von Dezember 2014 bis Sommer 2016 war er Trainer beim FCC und gewann in dieser Zeit zweimal den Thüringenpokal. Der Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV im August 2015 blieb in seiner ersten Amtszeit besonders in Erinnerung.

"Ich habe mich immer gern an die Zeit in Jena zurückerinnert und seitdem eine hohe Identifikation mit dem Verein. Wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, für diesen tollen Club wieder Verantwortung übernehmen zu dürfen, dann überlegt man nicht lange", sagte Uluc.

Sportdirektor Miroslav Jovic (53), der in Uluc' erster Amtszeit noch als dessen Co-Trainer fungiert hatte, schwärmte von dem 55-Jährigen und lobte ihn als "akribischen und sehr fleißigen Arbeiter".