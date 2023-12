FC Carl Zeiss Jena zu Geldstrafe verdonnert

Der FCC unterlag Hertha im August in der ersten Pokalrunde mit 1:5. Auf den Rängen kam auch Pyrotechnik zum Einsatz. (Archivbild) © Jacob Schröter/dpa

Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) mitteilte, hat das Sportgericht des DFB den Regionalligisten "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt.

Den Angaben nach wurde ein Schiedsrichter-Assistent in der 60. Minute der Pokalpartie im August von einem aus dem Jenaer Zuschauerblock geworfenen Getränkebecher samt Inhalt am Arm getroffen. Zuvor sei bereits in der 40. Minute von einem Jenaer Zuschauer ein Becher in Richtung des Assistenten geworfen worden - dieser habe ihn jedoch verfehlt, hieß es.

Becher und Feuerzeuge flogen laut DFB auch in der 79. Minute aus dem Jenaer Zuschauerblock in Richtung Spielfeld. Zudem brannten Jenaer Anhänger den Angaben nach in der 74. Minute "sechs pyrotechnische Gegenstände" ab.