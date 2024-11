FCC-Trainer Bürger in ärztlicher Behandlung - Sportdirektor leitet Training!

Jena - Bis zur Winterpause wird Sportdirektor Stefan Böger (58) das Training der Regionalliga-Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena leiten! Was ist mit Cheftrainer Henning Bürger (54)?

FCC-Cheftrainer Henning Bürger (54) hat sich am Dienstag in ärztliche Behandlung begeben. Das ging aus Angaben des Vereins hervor. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, habe Bürger am Dienstag Sportdirektor Stefan Böger darüber informiert, "dass er aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht die erforderliche Intensität aufbringen kann, um das Amt des Cheftrainers zu bekleiden".

Noch am Dienstag habe er sich in ärztliche Behandlung begeben. Das Training sei am gestrigen Tag von Co-Trainer Florian Matk (32) geleitet worden, hieß es weiter.

"Es steht außer Frage, dass die Gesundheit im Mittelpunkt steht. Und es ist selbstverständlich, dass Henning auf dem Weg dorthin jede Unterstützung von uns erhalten wird, die uns möglich ist. Darauf liegt jetzt der Fokus", sagte Patrick Widera, Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, laut Mitteilung.

Deshalb werde Bürger bis Ende des Jahres pausieren, "um den Ursachen medizinisch auf den Grund zu gehen und gesundheitlich wieder zu Kräften zu kommen. Das hat oberste Priorität", so Widera den Angaben zufolge weiter.