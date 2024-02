Jugend statt Stars! Carl Zeiss Jena gibt drei Talenten einen Profivertrag

Jena - Über eine Million Euro investiert Carl Zeiss Jena jährlich in sein Nachwuchsleistungszentrum. Das Ziel: Jede Saison Juwele schleifen, die in der Regionalliga Nordost zum Glänzen kommen. Für die neue Saison haben nach TAG24-Informationen schon drei Talente der Thüringer einen Profivertrag in der Tasche.