"Kann uns sofort weiterhelfen": FCC sichert sich vertragslosen Defensivmann

Nils Butzen (r., 30) fühlt sich nach Angaben des FCC auf der Rechtsverteidiger-Position am wohlsten, ist defensiv aber flexibel einsetzbar. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Wie der FCC am Freitag offiziell mitteilte, wird sich Butzen, der zuletzt vertragslos war, ab sofort die Fußballschuhe für den Traditionsklub von der Saale schnüren.

Butzen, der im thüringischen Mühlhausen geboren ist, kommt auf über 200 Einsatze in Liga drei! Er schnürte sich bereits für namhafte Vereine wie Rostock und Magdeburg die Schuhe. In seiner Karriere durfte er auch schon Zweitliga-Luft schnuppern. Laut transfermarkt.de kommt er hier auf 18 Einsätze.

Laut Verein unterschrieb der gebürtige Thüringer am heutigen Freitag einen zunächst bis Saisonende laufenden Vertrag an den Kernbergen.

"Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe in Jena, bei einem weiteren Traditionsverein spielen zu dürfen", sagte der Verteidiger laut Mitteilung. Für ihn als Thüringer sei das schon "was Besonderes" nochmals in seiner "alten" Heimat Fußball spielen zu dürfen.

FCC-Coach René Klingbeil (42) sagte: "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, einen solch erfahrenen Spieler nach Jena zu holen. Er wird uns und vor allen Dingen auch den jungen Spielern in unserem Team mit seiner Erfahrung guttun und ist zudem defensiv flexibel einsetzbar."