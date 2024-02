Kurz bevor sich das Transfer-Fenster schließt: FCC sichert sich einen alten Bekannten!

Alexander Prokopenko (22) dürfte das Ankommen wohl nicht schwerfallen, kickte er doch bereits beim FCC. (Archivbild) © imago/osnapix

Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der Offensivspieler einen bis Sommer 2025 laufenden Vertrag.

Prokopenko ist im Übrigen kein Unbekannter - im Gegenteil. Der 22-Jährige kickte bereits für den FCC und kehrt nach eineinhalb Jahren zurück an alte Wirkungsstätte.

Der gebürtige Bad Hersfelder spielte einst in der Jugend für Eintracht Frankfurt und Viktoria Fulda, von wo er im Jahr 2017 zu den B-Junioren des FC Carl Zeiss Jena gewechselt war. Im August 2020 rückte er in den Kader der Regionalligamannschaft des FCC auf, ehe er den Verein im Sommer 2022 in Richtung SC Freiburg verließ.

Zuletzt war Prokopenko für Regionalliga-Konkurrent FC Energie Cottbus im Einsatz. "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Alex zu verpflichten", sagte FCC-Coach Henning Bürger laut Mitteilung.