Mit Stallgeruch: Ehemaliger Bundesligaprofi wird Sportdirektor beim FCC

Jena - Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat einen neuen Sportdirektor! Sein Name: Stefan Böger (57), ehemaliger Zeiss-Kicker, der seine Schuhe auch schon für die Bundesliga schnürte.

Stefan Böger (57) war in Sachen Fußball schon in verschiedenen Funktionen tätig. Beim Halleschen FC beispielsweise als Trainer und Sportdirektor. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie der Verein am Mittwoch offiziell vermeldete, kehrt Böger nach 32 Jahren zurück an die alte Wirkungsstätte. Der heute 57-Jährige wird diesmal jedoch in anderer Funktion tätig sein.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Jena, wo sich für mich auch ein Kreis schließt. Ich habe 1979 als damals 13-Jähriger im Nachwuchsbereich des FCC begonnen, für den ich bis 1991 spielen durfte", sagte Böger laut Verein.

Der gebürtige Erfurter kehrt bereits mit entsprechender Erfahrung als Sportdirektor beim Halleschen FC und Nachwuchsleiter beim chinesischen Club Guangzhou FC nach Jena zurück.

Den Angaben nach unterschrieb der frühere Defensivspezialist, der zuletzt als Scout für den FC Augsburg tätig war, einen zunächst bis Sommer 2026 laufenden Vertrag an den Kernbergen.