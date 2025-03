Nach Trainer-Beben: Weitere Personal-Entscheidungen bei Carl Zeiss Jena

Marcel Hoppe (25, l.) und Maxim Hessel (19) haben jeweils Zweijahresverträge unterschrieben. © Bildmontage: FC Carl Zeiss Jena

Nach dem überraschenden Trainerwechsel von Henning Bürger (55) zu Volkan Uluc (55) gibt es nun auch Neuigkeiten auf der Spielerseite zu vermelden.

Wie der Fußball-Regionalligist am Freitagnachmittag bekannt gab, haben Marcel Hoppe (25) und Maxim Hessel (19) ihre zum Saisonende auflaufenden Verträge verlängert. Laut Klubangaben haben die neuen Arbeitspapiere der beiden Defensivmänner eine Gültigkeit bis Sommer 2027.

Hoppe, der sich auf der Linksverteidigerposition am wohlsten fühlt, kam im Sommer 2021 von Energie Cottbus nach Jena. Seitdem bestritt er 63 Spiele für den FCC. Im Januar dieses Jahres feierte er gegen den Greifswalder FC (1:1) nach 1,5 Jahren Verletzungspause (Adduktorenabriss) sein Comeback auf dem Rasen.

Maxim Hessel kam als 14-Jähriger ins Nachwuchsleistungszentrum des dreimaligen DDR-Meisters und schaffte in der Saison 2023/2024 den Sprung in den Profikader. Aktuell fehlt der 19-Jährige wegen einer Handverletzung, die er sich im Spiel Anfang Februar beim Auswärtssieg in Chemnitz (1:2) zugezogen hat.