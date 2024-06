Skandal in Jena: FCC will Seidemann von RWE, doch die Ultras sagen Nein!

Kay Seidemann (24) sollte eigentlich schon die Farben des FC Carl Zeiss Jena tragen, doch die Ultras des FCC intervenierten. © IMAGO / Bild13

Als Cheftrainer Henning Bürger (54) am Montagvormittag (11 Uhr) zusammen mit seiner Mannschaft den Rasen betrat, war die Stimmung gedämpft. Neben einer Begrüßung an das neu zusammengestellte Team und ersten kleinen Trainingseinheiten wurden auch die bisherigen Neuzugänge Erik Weinhauer (23), Philipp Wendt (27) und Torhüter Marius Liesegang (24) empfangen. Doch eigentlich hätte auf dem obligatorischen Foto noch ein vierter Spieler sein müssen - nämlich Kay Seidemann (24) von Erzrivale Rot-Weiß Erfurt.

Der Offensivspieler sollte am gestrigen Montag mit auf dem Trainingsplatz stehen, doch die geplante Vertragsunterschrift am Freitag platzte. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe Thüringen berichten, wurde der Transfer, zumindest vorerst, von der Ultraszene des FCC verhindert.

Den Angaben nach waren sie bei der sportlichen Führung um FCC-Sportdirektor Stefan Böger vorstellig geworden und hatten ihr Veto eingelegt.

Die Ultras sind auf Seidemann alles andere als gut zu sprechen, weil er im Rahmen früherer Thüringenderbys eine Abneigung gegenüber dem FC Carl Zeiss zum Ausdruck gebracht hat. So postete er beispielsweise ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Thüringen ist Rot-Weiß" und einer Figur, die das FCC-Emblem verspeist. Für die Hardcore-Fanszene des dreimaligen DDR-Meisters wohl offenbar zu viele Giftpfeile, die Seidemann in der Vergangenheit in Richtung FCC schoss.

An der Turnhallenfassade am Sportforum in Sichtweite des Stadions hatten Unbekannte außerdem den Satz "Seidemann, verpiss dich" in großen Buchstaben geschrieben.