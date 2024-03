Thüringen-Derby: Anpfiff für mehrere hundert Polizisten - auch Hubschrauber im Einsatz

Jena - In der Fußball-Regionalliga Nordost kommt es am Samstag zum ewigen Duell zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt (Anpfiff 16 Uhr). Das Verhältnis der beiden Fanlager zueinander ist alles andere als harmonisch. Seitens der Polizei bereitet man sich dementsprechend vor.

Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten werden am Samstag im Einsatz sein. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie die Bundespolizeiinspektion (BPI) Erfurt mitteilte, werden am Samstag mehrere hundert Beamtinnen und Beamte im Einsatz sein. Darüber hinaus werde ein Hubschrauber der Bundespolizei "den Anlass" luftseitig begleiten, so die Uniformierten.

Die BPI erklärte, dass am Spieltag mit einem erhöhten Konfliktpotential sowie mit Störungen zu rechnen sei. Oberste Priorität für die Einsatzkräfte von Land und Bund hat den Angaben zufolge die Trennung von rivalisierenden Fangruppierungen, insbesondere von gewaltbereiten Personen.

"Zur Sicherstellung einer friedlichen An- und Abreise aller Zuschauenden sind polizeiliche Maßnahmen angedacht", hieß es.

Im Erfurter Hauptbahnhof, in Teilen auf den Unterwegsbahnhöfen als auch in Jena könne es in den Zeitfenstern der An- und Rückreise der Fußballfans zu "temporären" Einschränkungen für Bahnreisende, gegebenenfalls im Fahrzeugverkehr, aber auch im öffentlichen Personennahverkehr kommen, so die Polizei.