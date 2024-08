Thüringenderby zwischen Jena und Erfurt erneut verschoben!

Jena - Am 4. September findet das hochbrisante Thüringenderby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt statt. Für die Partie gibt es nun eine neue Anstoßzeit.

Das Thüringenderby zwischen Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt hat eine neue Anstoßzeit bekommen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie der FCC über seine Social-Media-Kanäle mitteilte, wird das ewig junge Duell der beiden Rivalen am 4. September um 19 Uhr angepfiffen.

Ursprünglich sollte die Partie am 1. September stattfinden, doch da an diesem Tag in Thüringen Landtagswahlen sind, wurde die Begegnung auf einen Wochentag gelegt.

Das Spiel sollte dann regulär am 4. September um 17 Uhr über die Bühne gehen, doch die Stadt Jena hatte mit Blick auf das Sicherheitskonzept einen Anpfiff um 17 Uhr untersagt - eine spätere Anstoßzeit wurde deshalb beantragt.

Was folgte, waren Beratungen zwischen dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV), der Stadt Jena und dem MDR, der die Partie übertragen wird. Der Mitteldeutsche Rundfunk wird die Partie weiterhin übertragen - wegen der verschobenen Anstoßzeit allerdings per Livestream.