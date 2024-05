Tschüss RWE: Erik Weinhauer wechselt zum Erzrivalen Carl Zeiss Jena!

Erik Weinhauer wechselt die Farben und wird ab der kommenden Saison für den FC Carl Zeiss Jena auf Torejagd gehen. © IMAGO / Funke Foto Services

Wie der Fußball-Regionalligist am Dienstag erklärte bekannt gab, wird sich Offensivspieler Erik Weinhauer (23) dem dreimaligen DDR-Meister anschließen.

Der 23-Jährige wechselt von Ligakonkurrent und Erzrivale Rot-Weiß Erfurt an die Saale. Über die Vertragsmodalitäten gab der FCC keine Auskunft.

"Wir freuen uns, dass er ab Sommer bei uns sein wird. Wir haben Erik in der Vergangenheit viel beobachtet und dabei einen laufstarken Spieler mit Potenzial und viel Mentalität gesehen, der zudem offensiv sehr flexibel einsetzbar ist", erklärte Jenas Cheftrainer Henning Bürger (54) nach der Verkündung des Wechsels.

Weinhauer, der in Quedlinburg das Licht der Welt erblickte, trug in den vergangenen zwei Spielzeiten das Trikot von RWE. Für die Rot-Weißen erzielte er in 51 Pflichtspielen acht Tore und sechs Vorlagen. In der Jugend wurde der 23-Jährige beim 1. FC Magdeburg (2013 bis 2017) und Eintracht Braunschweig (2017 bis 2020) ausgebildet.