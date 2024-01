Wegen Krieg nach Thüringen gekommen: Jena leiht Ohurtsov nach Halle aus

Oleksii Ohurtsov (20) soll in der fünften Liga wertvolle Spielpraxis sammeln. © FC Carl Zeiss Jena

Wie die Thüringer erklärten, wechselt der 20-Jährige auf Leihbasis bis Sommer 2024 zum Oberligisten VfL Halle 1896.

Ohurtsov, dessen Vertrag in Jena bis Sommer 2025 läuft, war Juli 2022 wegen des Krieges in seiner ukrainischen Heimat nach Deutschland geflohen.

Sportliche Akzente konnte der in Charkiw geborene Offensivmann in der Folge allerdings nicht zeigen. In 1,5 Jahren absolvierte er lediglich 15 Pflichtspiele (2 Tore und 4 Vorlagen).

In der aktuellen Regionalliga-Saison durfte der junge Ukrainer noch keine einzige Minute auf dem Platz stehen. Lediglich im Viertelfinale des Thüringenpokals beim 6:0 Erfolg gegen den SV Germania Wüstheuterode kam Ohurtsov 26 Minuten zum Einsatz.

"Oleksii ist bei Metalist Charkiw gut ausgebildet worden und hat sich mit der Unterstützung des FCC und seiner Familie mittlerweile gut eingelebt. Was er jedoch braucht, um sportlich bei uns den nächsten Schritt zu gehen, ist deutlich mehr Spielpraxis", begründet Jenas Sportdirektor Stefan Böger (57) das Leihgeschäft.