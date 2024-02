Was für ein Pech: FCC muss wohl monatelang auf Winterneuzugang Prokopenko verzichten!

Das erste Spiel muss warten: Winter-Neuzugang Alexander Prokopenko (22) wird dem FCC wohl lange fehlen. (Archivbild) © imago/osnapix

Wie der Verein am Montag offiziell mitteilte, ergaben die am heutigen Tag erfolgten Untersuchungen einen Adduktorensehnenanriss (rechts), der Prokopenko zu einer zwei- bis dreimonatigen Pause zwingt.

"Das ist natürlich eine niederschmetternde Diagnose - erst recht und vor allem natürlich für Alex", sagte FCC-Coach Henning Bürger (54).

Man stehe an der Seite von "Alex", der "von uns und unserer medizinischen sowie physiotherapeutischen Abteilung" die bestmögliche Unterstützung erfahren werde, "um so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen", so Bürger weiter.