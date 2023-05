Zoff vor Thüringer Pokalfinale: Wacker schießt erneut gegen den TFV und macht Ankündigung

Nordhausen/Erfurt/Jena - Das Finale im Thüringen-Pokal wird zwar erst am 3. Juni angepfiffen, doch bei Finalist Wacker Nordhausen kochen die Emotionen bereits seit einigen Tagen hoch. Der Hauptgrund: Das Finale findet beim höherklassigen FC Carl Zeiss Jena statt - ein Heimspiel für Jena also.

"Eine unterklassig spielende Mannschaft am 'Finaltag der Amateure' derart zu benachteiligen, dürfte kein Amateurverein im Freistaat gutheißen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins, der dann auch Beschwerde einreichte.

Kurze Rückblende: Am 27. März verkündete der TFV, dass das Endspiel in Jena stattfinden wird. Begründet wurde dies mit Sicherheits- und Qualitätsanforderungen. Zwei Tage zuvor hatten sich Oberligist Nordhausen und ausgerechnet Regionalligist Jena für das Finale qualifiziert.

In Nordhausen musste man die Entscheidung und deren Begründung des TFV offenbar erstmal sacken lassen, denn Wacker meldete sich erst am Donnerstag offiziell zu Wort. Man möchte mit dem Abstand von mehreren Stunden Auskunft geben, heißt es.

Obendrein kündigt man an, dass man in den kommenden Tagen intern besprechen werde, wie man als Verein mit der vom Verbandsgericht getroffenen Entscheidung umgehen werde.

Da hält der Verein aus Nordhausen nun entschieden dagegen. So habe der TFV selbst formale Fehler "bei der Zustellung des Beschluss-Dokumentes über den Spielort nach Jena an den FSV Wacker 90 Nordhausen" begangen. "Daher ist streitig, wann die 7-Tagesfrist zur Zahlung der Antragsgebühr abläuft."

Am Dienstag nun teilte der Thüringer Fußballverband mit, dass das Endspiel nun doch in Jena stattfinden wird. Die zwei Wochen zuvor getroffene Entscheidung des Sportgerichts wurde vom Verbandsgericht gekippt. Begründet wurde dies mit einem Formfehler des FSV Wacker.

Keine Gegenwehr leisten, sich nach dem Anpfiff hinsetzen, nicht antreten - sowas schlägt zumindest manch Facebook-User auf der Seite des FSV Wacker 90 Nordhausen vor.

Ob sich der Verein am Ende wirklich zu einem solch krassen Protest entscheidet? Eine große Bühne wäre jedenfalls gewiss. Die Pokalspiele sämtlicher Landesverbände werden am 3. Juni, am "Finaltag der Amateure", in einer mehrstündigen Live-Konferenz in der ARD übertragen.

Oder aber der Fußball-Gott lässt die Nordhäuser ihren Frust in Form einer sportlichen Sensation zum Ausdruck bringen. Zuletzt gewann Wacker den Pott im Jahr 2019 mit einem 5:0-Erfolg über den FSV Preußen Bad Langensalza - Austragungsort damals: Erfurt. In der jüngsten Vergangenheit wurde das Finale in Gera und Meuselwitz ausgetragen.