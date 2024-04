13 Tore! Aues Bär liefert im Sturm ab, aber kann Heidrich Tashchy halten?

Aue - Der FC Erzgebirge trauert wieder einem spät hergegebenen Sieg hinterher. Das 2:2 in Ulm lässt Aue in der Tabelle auf der Stelle treten. Nach unten ist man abgesichert, doch die Aufstiegsplätze sind allenfalls noch durch das Fernglas zu erkennen.

Er hat bisher regelmäßig geliefert: In Ulm konnte Marcel Bär seinen 13. Saisontreffer bejubeln. © imago/eibner

Grundsätzlich ist das erstmal kein Drama, wenn man sich auf das zurückbesinnt, was Coach Pavel Dotchev (58) vor der Saison gesagt hatte. "Für uns wäre es absolut top, einen einstelligen Platz zu holen. Jetzt geht es aber erst einmal darum, kleine Schritte zu machen. Vor uns liegt ein Marathon, kein Sprint", sagte der erfahrene Fußballlehrer im Sommer.

Sein Ziel formulierte er so: "In zwei Jahren will ich aufsteigen. Dazu gehört, die Mannschaft dieses Jahr zu verbessern, um sie nächstes Jahr punktuell zu verstärken."

Die laufende Saison zeigt, welche Positionen diejenigen sind, wo Aue punktuell etwas machen muss.

Da wäre der Angriff, wo Marcel Bär (31) mit 13 Toren herausragt. Er trägt die komplette Last auf seinen Schultern, ist unverzichtbar, verpasste erkrankt allerdings auch vier Partien, von denen Aue nur die eine zu Hause gegen Köln gewann, während es gegen Regensburg, in Münster und in Saarbrücken Niederlagen setzte.

In Ulm kam Bär nach Krankheit erst zur 74. Minute hinein und markierte sofort das 2:1.